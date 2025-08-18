Rohkem infot GUDTEK

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm logo

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm hind (GUDTEK)

Loendis mitteolevad

1 GUDTEK/USD reaalajas hind:

--
----
-5.60%1D
mexc
USD
ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 20:31:47 (UTC+8)

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00986832
$ 0.00986832$ 0.00986832

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-5.67%

+0.39%

+0.39%

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GUDTEK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUDTEKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00986832 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GUDTEK muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -5.67% 24 tunni vältel +0.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) – turuteave

$ 35.57K
$ 35.57K$ 35.57K

--
----

$ 35.57K
$ 35.57K$ 35.57K

968.35M
968.35M 968.35M

968,352,489.339978
968,352,489.339978 968,352,489.339978

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm praegune turukapitalisatsioon on $ 35.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GUDTEK ringlev varu on 968.35M, mille koguvaru on 968352489.339978. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.57K.

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ai16zterminalfartARCzereLLMswarm ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ai16zterminalfartARCzereLLMswarm ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ai16zterminalfartARCzereLLMswarm ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ai16zterminalfartARCzereLLMswarm ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.67%
30 päeva$ 0-20.29%
60 päeva$ 0+30.07%
90 päeva$ 0--

Mis on ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

$gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm

Üksuse ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) allikas

Ametlik veebisait

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm hinna ennustus (USD)

Kui palju on ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ai16zterminalfartARCzereLLMswarm nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ai16zterminalfartARCzereLLMswarm hinna ennustust kohe!

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) tokenoomika

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUDTEK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) kohta

Kui palju on ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) tänapäeval väärt?
Reaalajas GUDTEK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GUDTEK/USD hind?
Praegune hind GUDTEK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ai16zterminalfartARCzereLLMswarm turukapitalisatsioon?
GUDTEK turukapitalisatsioon on $ 35.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GUDTEK ringlev varu?
GUDTEK ringlev varu on 968.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUDTEK (ATH) hind?
GUDTEK saavutab ATH hinna summas 0.00986832 USD.
Mis oli kõigi aegade GUDTEK madalaim (ATL) hind?
GUDTEK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GUDTEK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GUDTEK kauplemismaht on -- USD.
Kas GUDTEK sel aastal kõrgemale ka suundub?
GUDTEK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUDTEK hinna ennustust.
