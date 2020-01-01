AI Virtual Agents (AIVIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AI Virtual Agents (AIVIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AI Virtual Agents (AIVIA) teave $AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools. Ametlik veebisait: https://aivirtualagents.ai

AI Virtual Agents (AIVIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AI Virtual Agents (AIVIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.70K $ 25.70K $ 25.70K Koguvaru: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ringlev varu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.70K $ 25.70K $ 25.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00119097 $ 0.00119097 $ 0.00119097 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave AI Virtual Agents (AIVIA) hinna kohta

AI Virtual Agents (AIVIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AI Virtual Agents (AIVIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIVIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIVIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIVIA tokeni tokenoomikat, avastage AIVIA tokeni reaalajas hinda!

AIVIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIVIA võiks suunduda? Meie AIVIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIVIA tokeni hinna ennustust kohe!

