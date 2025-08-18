Mis on AI Virtual Agents (AIVIA)

$AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools.

AI Virtual Agents (AIVIA) tokenoomika

AI Virtual Agents (AIVIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIVIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AI Virtual Agents (AIVIA) kohta Kui palju on AI Virtual Agents (AIVIA) tänapäeval väärt? Reaalajas AIVIA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AIVIA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AIVIA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AI Virtual Agents turukapitalisatsioon? AIVIA turukapitalisatsioon on $ 25.94K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AIVIA ringlev varu? AIVIA ringlev varu on 999.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIVIA (ATH) hind? AIVIA saavutab ATH hinna summas 0.00119097 USD . Mis oli kõigi aegade AIVIA madalaim (ATL) hind? AIVIA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AIVIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AIVIA kauplemismaht on -- USD . Kas AIVIA sel aastal kõrgemale ka suundub? AIVIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIVIA hinna ennustust

