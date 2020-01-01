AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) teave 🚀 Discover the Future of Token Trading on Base Tired of missing out on promising tokens or falling for risky ones? We've built the ultimate token analytics platform that gives you the edge you need. ✨ What Makes Us Different: Real-time token discovery - catch new opportunities the moment they launch Smart quality scoring - we analyze tokens so you don't have to Instant risk assessment - spot red flags before they cost you Live trading insights - see exactly how tokens are performing right now 🎯 Perfect For: Traders looking for early opportunities Investors wanting to validate token quality Anyone who wants to trade smarter on Base 💡 Key Features: Token Quality Score: Our AI-powered system rates tokens from 0-100 Holder Analysis: See who's holding what and spot whale movements Trading Patterns: Track buy/sell ratios and volume trends Risk Indicators: Get instant alerts about potential risks 🔥 Why Users Love Us: Clean, modern interface - find what you need instantly Real-time updates - never miss a market move Professional-grade analytics made simple Everything you need in one place Don't trade in the dark. Join the smartest traders on Virtuals and make data-driven decisions. Ametlik veebisait: https://aivertex.io Ostke VERTEX kohe!

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.25K $ 20.25K $ 20.25K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 960.00M $ 960.00M $ 960.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.10K $ 21.10K $ 21.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00124607 $ 0.00124607 $ 0.00124607 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) hinna kohta

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VERTEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VERTEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VERTEX tokeni tokenoomikat, avastage VERTEX tokeni reaalajas hinda!

VERTEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VERTEX võiks suunduda? Meie VERTEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VERTEX tokeni hinna ennustust kohe!

