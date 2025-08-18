AI VERTEX by Virtuals hind (VERTEX)
-0.36%
-4.73%
-11.98%
-11.98%
AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VERTEX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VERTEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00124607 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on VERTEX muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, -4.73% 24 tunni vältel -11.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AI VERTEX by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 16.62K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VERTEX ringlev varu on 960.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.31K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse AI VERTEX by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AI VERTEX by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AI VERTEX by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AI VERTEX by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.73%
|30 päeva
|$ 0
|-30.08%
|60 päeva
|$ 0
|-38.68%
|90 päeva
|$ 0
|--
🚀 Discover the Future of Token Trading on Base Tired of missing out on promising tokens or falling for risky ones? We've built the ultimate token analytics platform that gives you the edge you need. ✨ What Makes Us Different: Real-time token discovery - catch new opportunities the moment they launch Smart quality scoring - we analyze tokens so you don't have to Instant risk assessment - spot red flags before they cost you Live trading insights - see exactly how tokens are performing right now 🎯 Perfect For: Traders looking for early opportunities Investors wanting to validate token quality Anyone who wants to trade smarter on Base 💡 Key Features: Token Quality Score: Our AI-powered system rates tokens from 0-100 Holder Analysis: See who's holding what and spot whale movements Trading Patterns: Track buy/sell ratios and volume trends Risk Indicators: Get instant alerts about potential risks 🔥 Why Users Love Us: Clean, modern interface - find what you need instantly Real-time updates - never miss a market move Professional-grade analytics made simple Everything you need in one place Don't trade in the dark. Join the smartest traders on Virtuals and make data-driven decisions.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AI VERTEX by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake AI VERTEX by Virtuals hinna ennustust kohe!
AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VERTEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.