AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) reaalajas hind on $0.00116416. Viimase 24 tunni jooksul ROCKET kaubeldud madalaim $ 0.001124 ja kõrgeim $ 0.00137749 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROCKETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02364412 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00017583.
Lüliajalise tootluse osas on ROCKET muutunud +2.50% viimase tunni jooksul, +3.29% 24 tunni vältel +29.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AI ROCKET by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 915.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ROCKET ringlev varu on 786.44M, mille koguvaru on 998766801.234573. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.16M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse AI ROCKET by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AI ROCKET by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0001734520.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AI ROCKET by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0005674532.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AI ROCKET by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0013961040894967503.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+3.29%
|30 päeva
|$ +0.0001734520
|+14.90%
|60 päeva
|$ -0.0005674532
|-48.74%
|90 päeva
|$ -0.0013961040894967503
|-54.52%
AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI. Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit: 1. Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming? What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes. How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction. The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd. No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO. 2. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it. What We Track: Website Traffic: Is the project gaining attention? Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city? Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates. Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum. Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves. 3. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront. Sources: Google Trends data. Sector-specific market cap growth. Keyword spikes across crypto platforms. Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction. Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it. 4. Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it? How It Works: AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages. Boosts visibility and interaction while making you look like a pro. The Result: More engagement. More followers. More clout. Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.