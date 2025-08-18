Mis on AI Market Compass (AIM)

Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends. At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17. The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities. Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AI Market Compass (AIM) allikas Ametlik veebisait

AI Market Compass hinna ennustus (USD)

Kui palju on AI Market Compass (AIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AI Market Compass (AIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AI Market Compass nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AI Market Compass hinna ennustust kohe!

AIM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

AI Market Compass (AIM) tokenoomika

AI Market Compass (AIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AI Market Compass (AIM) kohta Kui palju on AI Market Compass (AIM) tänapäeval väärt? Reaalajas AIM hind USD on 0.00643817 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AIM/USD hind? $ 0.00643817 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AIM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AI Market Compass turukapitalisatsioon? AIM turukapitalisatsioon on $ 254.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AIM ringlev varu? AIM ringlev varu on 39.54M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIM (ATH) hind? AIM saavutab ATH hinna summas 0.095809 USD . Mis oli kõigi aegade AIM madalaim (ATL) hind? AIM nägi ATL hinda summas 0.0051658 USD . Milline on AIM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AIM kauplemismaht on -- USD . Kas AIM sel aastal kõrgemale ka suundub? AIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIM hinna ennustust

AI Market Compass (AIM) Olulised valdkonna uudised