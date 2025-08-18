AI Market Compass hind (AIM)
+1.94%
+1.94%
AI Market Compass (AIM) reaalajas hind on $0.00643817. Viimase 24 tunni jooksul AIM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.095809 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0051658.
Lüliajalise tootluse osas on AIM muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AI Market Compass praegune turukapitalisatsioon on $ 254.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AIM ringlev varu on 39.54M, mille koguvaru on 39541494.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 254.58K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse AI Market Compass ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AI Market Compass ja USD hinnamuutus $ +0.0015727605.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AI Market Compass ja USD hinnamuutus $ +0.0003893991.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AI Market Compass ja USD hinnamuutus $ -0.003829615194263676.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ +0.0015727605
|+24.43%
|60 päeva
|$ +0.0003893991
|+6.05%
|90 päeva
|$ -0.003829615194263676
|-37.29%
Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends. At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17. The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities. Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions.
