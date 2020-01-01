AI INU (AIINU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AI INU (AIINU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AI INU (AIINU) teave AI Inu is the AI dog coin for the people. Based on decentralizing AI for everyone. Ametlik veebisait: https://aiinu.club/ Ostke AIINU kohe!

AI INU (AIINU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AI INU (AIINU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 848.36K $ 848.36K $ 848.36K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 434.94M $ 434.94M $ 434.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04658149 $ 0.04658149 $ 0.04658149 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00107082 $ 0.00107082 $ 0.00107082 Praegune hind: $ 0.00195666 $ 0.00195666 $ 0.00195666 Lisateave AI INU (AIINU) hinna kohta

AI INU (AIINU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AI INU (AIINU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIINU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIINU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIINU tokeni tokenoomikat, avastage AIINU tokeni reaalajas hinda!

AIINU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIINU võiks suunduda? Meie AIINU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIINU tokeni hinna ennustust kohe!

