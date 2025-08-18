Rohkem infot AIINU

AI INU hind (AIINU)

1 AIINU/USD reaalajas hind:

$0.00199593
$0.00199593
-4.60%1D
AI INU (AIINU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:18:57 (UTC+8)

AI INU (AIINU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00197533
$ 0.00197533$ 0.00197533
24 h madal
$ 0.00214614
$ 0.00214614$ 0.00214614
24 h kõrge

$ 0.00197533
$ 0.00197533$ 0.00197533

$ 0.00214614
$ 0.00214614$ 0.00214614

$ 0.04658149
$ 0.04658149$ 0.04658149

$ 0.00107082
$ 0.00107082$ 0.00107082

-0.79%

-4.60%

-0.64%

-0.64%

AI INU (AIINU) reaalajas hind on $0.00199593. Viimase 24 tunni jooksul AIINU kaubeldud madalaim $ 0.00197533 ja kõrgeim $ 0.00214614 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIINUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04658149 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00107082.

Lüliajalise tootluse osas on AIINU muutunud -0.79% viimase tunni jooksul, -4.60% 24 tunni vältel -0.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AI INU (AIINU) – turuteave

$ 868.12K
$ 868.12K$ 868.12K

--
----

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

434.94M
434.94M 434.94M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AI INU praegune turukapitalisatsioon on $ 868.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AIINU ringlev varu on 434.94M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.00M.

AI INU (AIINU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AI INU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AI INU ja USD hinnamuutus $ +0.0002518636.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AI INU ja USD hinnamuutus $ +0.0000396611.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AI INU ja USD hinnamuutus $ -0.0000312910175386733.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.60%
30 päeva$ +0.0002518636+12.62%
60 päeva$ +0.0000396611+1.99%
90 päeva$ -0.0000312910175386733-1.54%

Mis on AI INU (AIINU)

AI Inu is the AI dog coin for the people. Based on decentralizing AI for everyone.

Üksuse AI INU (AIINU) allikas

AI INU hinna ennustus (USD)

Kui palju on AI INU (AIINU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AI INU (AIINU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AI INU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AI INU hinna ennustust kohe!

AIINU kohalike valuutade suhtes

AI INU (AIINU) tokenoomika

AI INU (AIINU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIINU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AI INU (AIINU) kohta

Kui palju on AI INU (AIINU) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIINU hind USD on 0.00199593 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIINU/USD hind?
Praegune hind AIINU/USD on $ 0.00199593. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AI INU turukapitalisatsioon?
AIINU turukapitalisatsioon on $ 868.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIINU ringlev varu?
AIINU ringlev varu on 434.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIINU (ATH) hind?
AIINU saavutab ATH hinna summas 0.04658149 USD.
Mis oli kõigi aegade AIINU madalaim (ATL) hind?
AIINU nägi ATL hinda summas 0.00107082 USD.
Milline on AIINU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIINU kauplemismaht on -- USD.
Kas AIINU sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIINU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIINU hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:18:57 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.