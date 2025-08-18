Mis on AI INU (AIINU)

AI Inu is the AI dog coin for the people. Based on decentralizing AI for everyone.

AI INU (AIINU) tokenoomika

AI INU (AIINU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIINU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AI INU (AIINU) kohta Kui palju on AI INU (AIINU) tänapäeval väärt? Reaalajas AIINU hind USD on 0.00199593 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AIINU/USD hind? $ 0.00199593 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AIINU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AI INU turukapitalisatsioon? AIINU turukapitalisatsioon on $ 868.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AIINU ringlev varu? AIINU ringlev varu on 434.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIINU (ATH) hind? AIINU saavutab ATH hinna summas 0.04658149 USD . Mis oli kõigi aegade AIINU madalaim (ATL) hind? AIINU nägi ATL hinda summas 0.00107082 USD . Milline on AIINU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AIINU kauplemismaht on -- USD . Kas AIINU sel aastal kõrgemale ka suundub? AIINU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIINU hinna ennustust

