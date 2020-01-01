AhaToken (AHT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AhaToken (AHT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AhaToken (AHT) teave Aha is a knowledge Q&A platform where users can get their questions answered by experts in various fields. Users can acquire digital assets by posting questions, answers, and other content curation activities, which can generate additional profits. Aha also solves abusive activities such as unwanted advertising and P.R. content. Aha creates knowledge content that guarantees reliability and expertise Ametlik veebisait: https://www.a-ha.io/

AhaToken (AHT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AhaToken (AHT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.03M $ 25.03M $ 25.03M Koguvaru: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B Ringlev varu: $ 6.89B $ 6.89B $ 6.89B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.07M $ 28.07M $ 28.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03894145 $ 0.03894145 $ 0.03894145 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00258023 $ 0.00258023 $ 0.00258023 Praegune hind: $ 0.00363078 $ 0.00363078 $ 0.00363078 Lisateave AhaToken (AHT) hinna kohta

AhaToken (AHT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AhaToken (AHT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AHT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AHT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AHT tokeni tokenoomikat, avastage AHT tokeni reaalajas hinda!

AHT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AHT võiks suunduda? Meie AHT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AHT tokeni hinna ennustust kohe!

