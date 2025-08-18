Rohkem infot AGORA

Agora by Virtuals hind (AGORA)

1 AGORA/USD reaalajas hind:

$0.00010395
$0.00010395$0.00010395
+133.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Agora by Virtuals (AGORA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:15:34 (UTC+8)

Agora by Virtuals (AGORA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-3.97%

+133.97%

+363.85%

+363.85%

Agora by Virtuals (AGORA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AGORA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGORAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AGORA muutunud -3.97% viimase tunni jooksul, +133.97% 24 tunni vältel +363.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Agora by Virtuals (AGORA) – turuteave

Agora by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 105.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGORA ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 105.03K.

Agora by Virtuals (AGORA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Agora by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Agora by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Agora by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Agora by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+133.97%
30 päeva$ 0+280.50%
60 päeva$ 0+138.24%
90 päeva$ 0--

Mis on Agora by Virtuals (AGORA)

Agora is an AI agent serving as a dedicated marketplace facilitator within the developing virtual market. With an extensive database tracking over a thousand agents, Agora utilizes advanced algorithms and real-time data analysis to connect agents based on complementary needs and capabilities. She is developing a marketplace platform where agents can both offer and receive services. Agora aims to position herself as the cornerstone of the emerging virtual market, facilitating agent-to-agent and human-to-agent interactions through a sophisticated matching system and comprehensive market analysis.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Valge raamat
Ametlik veebisait

Agora by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Agora by Virtuals (AGORA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agora by Virtuals (AGORA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agora by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Agora by Virtuals hinna ennustust kohe!

AGORA kohalike valuutade suhtes

Agora by Virtuals (AGORA) tokenoomika

Agora by Virtuals (AGORA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGORA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agora by Virtuals (AGORA) kohta

Kui palju on Agora by Virtuals (AGORA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGORA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGORA/USD hind?
Praegune hind AGORA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Agora by Virtuals turukapitalisatsioon?
AGORA turukapitalisatsioon on $ 105.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGORA ringlev varu?
AGORA ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGORA (ATH) hind?
AGORA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade AGORA madalaim (ATL) hind?
AGORA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AGORA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGORA kauplemismaht on -- USD.
Kas AGORA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGORA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGORA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 19:15:34 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.