AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) teave AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund. Ametlik veebisait: https://agixbt.com/ Ostke AGIXBT kohe!

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 216.51K $ 216.51K $ 216.51K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 216.51K $ 216.51K $ 216.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02900002 $ 0.02900002 $ 0.02900002 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021884 $ 0.00021884 $ 0.00021884 Lisateave AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) hinna kohta

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGIXBT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGIXBT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGIXBT tokeni tokenoomikat, avastage AGIXBT tokeni reaalajas hinda!

AGIXBT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AGIXBT võiks suunduda? Meie AGIXBT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AGIXBT tokeni hinna ennustust kohe!

