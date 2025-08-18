Rohkem infot AGIXBT

1 AGIXBT/USD reaalajas hind:

mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:57:34 (UTC+8)

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h kõrge

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) reaalajas hind on $0.00018464. Viimase 24 tunni jooksul AGIXBT kaubeldud madalaim $ 0.00016205 ja kõrgeim $ 0.00022629 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGIXBTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02900002 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003813.

Lüliajalise tootluse osas on AGIXBT muutunud +5.35% viimase tunni jooksul, -10.45% 24 tunni vältel +266.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) – turuteave

$ 184.64K
$ 184.64K$ 184.64K

$ 184.64K
$ 184.64K$ 184.64K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AGIXBT by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 184.64K. AGIXBT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 184.64K.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AGIXBT by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AGIXBT by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0001581787.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AGIXBT by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0000629574.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AGIXBT by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0009910028365182205.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.45%
30 päeva$ +0.0001581787+85.67%
60 päeva$ -0.0000629574-34.09%
90 päeva$ -0.0009910028365182205-84.29%

Mis on AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) allikas

Ametlik veebisait

AGIXBT by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AGIXBT by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AGIXBT by Virtuals hinna ennustust kohe!

AGIXBT kohalike valuutade suhtes

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenoomika

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGIXBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) kohta

Kui palju on AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGIXBT hind USD on 0.00018464 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGIXBT/USD hind?
Praegune hind AGIXBT/USD on $ 0.00018464. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AGIXBT by Virtuals turukapitalisatsioon?
AGIXBT turukapitalisatsioon on $ 184.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGIXBT ringlev varu?
AGIXBT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGIXBT (ATH) hind?
AGIXBT saavutab ATH hinna summas 0.02900002 USD.
Mis oli kõigi aegade AGIXBT madalaim (ATL) hind?
AGIXBT nägi ATL hinda summas 0.00003813 USD.
Milline on AGIXBT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGIXBT kauplemismaht on -- USD.
Kas AGIXBT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGIXBT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGIXBT hinna ennustust.
