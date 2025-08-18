Agio hind (AGIO)
+0.05%
-3.53%
-0.58%
-0.58%
Agio (AGIO) reaalajas hind on $0.01179119. Viimase 24 tunni jooksul AGIO kaubeldud madalaim $ 0.01174525 ja kõrgeim $ 0.01230477 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGIOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02506422 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00697543.
Lüliajalise tootluse osas on AGIO muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -3.53% 24 tunni vältel -0.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Agio praegune turukapitalisatsioon on $ 325.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGIO ringlev varu on 27.62M, mille koguvaru on 90409744.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.06M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Agio ja USD hinnamuutus $ -0.00043243464824085.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Agio ja USD hinnamuutus $ -0.0017207001.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Agio ja USD hinnamuutus $ +0.0020319050.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Agio ja USD hinnamuutus $ +0.001005969355029234.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00043243464824085
|-3.53%
|30 päeva
|$ -0.0017207001
|-14.59%
|60 päeva
|$ +0.0020319050
|+17.23%
|90 päeva
|$ +0.001005969355029234
|+9.33%
AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.
