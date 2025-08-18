Mis on Agio (AGIO)

AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.

Üksuse Agio (AGIO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Agio (AGIO) tokenoomika

Agio (AGIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agio (AGIO) kohta Kui palju on Agio (AGIO) tänapäeval väärt? Reaalajas AGIO hind USD on 0.01179119 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AGIO/USD hind? $ 0.01179119 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AGIO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Agio turukapitalisatsioon? AGIO turukapitalisatsioon on $ 325.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AGIO ringlev varu? AGIO ringlev varu on 27.62M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGIO (ATH) hind? AGIO saavutab ATH hinna summas 0.02506422 USD . Mis oli kõigi aegade AGIO madalaim (ATL) hind? AGIO nägi ATL hinda summas 0.00697543 USD . Milline on AGIO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AGIO kauplemismaht on -- USD . Kas AGIO sel aastal kõrgemale ka suundub? AGIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGIO hinna ennustust

