AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) tokenoomika
AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) teave
The AGI ALPHA AGENT Is Being Built On THE RIGHT APPROACH to AGI in Web3 — S = ∫L dt: DIDs X ENS For Access & Identity, $AGIALPHA For Access & Incentives and NFTs For Outputs Of The AGI ALPHA AGENT, Exclusively (NFTs For AGI Models? Irrelevant.) Once summoned, the AGI ALPHA AGENT seamlessly integrates with cutting-edge AI models—Llama, Anthropic, OpenAI, etc.—with (maybe) Inference-Time Search, tapping into AGI Nodes for on-demand computational power.
AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate AGIALPHA tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
AGIALPHA tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate AGIALPHA tokeni tokenoomikat, avastage AGIALPHA tokeni reaalajas hinda!
AGIALPHA – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu AGIALPHA võiks suunduda? Meie AGIALPHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.