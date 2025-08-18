Rohkem infot AGXBT

AgentXBT hind (AGXBT)

1 AGXBT/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
AgentXBT (AGXBT) reaalajas hinnagraafik
AgentXBT (AGXBT) hinna teave (USD)

AgentXBT (AGXBT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AGXBT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGXBTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AGXBT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AgentXBT (AGXBT) – turuteave

AgentXBT praegune turukapitalisatsioon on $ 11.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGXBT ringlev varu on 989.87M, mille koguvaru on 989872476.2108067. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.24K.

AgentXBT (AGXBT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AgentXBT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AgentXBT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AgentXBT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AgentXBT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-13.81%
60 päeva$ 0-46.47%
90 päeva$ 0--

Mis on AgentXBT (AGXBT)

AgentXBT is an advanced AI assistant designed to empower traders with in-depth technical and fundamental analysis. Users can request detailed market insights, portfolio breakdowns, whale activity reports, and sentiment analysis directly through the terminal. Accessible via the website and X (formerly Twitter), AgentXBT combines real-time data with AI-driven recommendations to enhance daily trading decisions.

Üksuse AgentXBT (AGXBT) allikas

AgentXBT hinna ennustus (USD)

Kui palju on AgentXBT (AGXBT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AgentXBT (AGXBT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AgentXBT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AgentXBT hinna ennustust kohe!

AGXBT kohalike valuutade suhtes

AgentXBT (AGXBT) tokenoomika

AgentXBT (AGXBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGXBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AgentXBT (AGXBT) kohta

Kui palju on AgentXBT (AGXBT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGXBT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGXBT/USD hind?
Praegune hind AGXBT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AgentXBT turukapitalisatsioon?
AGXBT turukapitalisatsioon on $ 11.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGXBT ringlev varu?
AGXBT ringlev varu on 989.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGXBT (ATH) hind?
AGXBT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade AGXBT madalaim (ATL) hind?
AGXBT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AGXBT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGXBT kauplemismaht on -- USD.
Kas AGXBT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGXBT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGXBT hinna ennustust.
AgentXBT (AGXBT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.