Agentwood hind (AWS)

Loendis mitteolevad

1 AWS/USD reaalajas hind:

$0.0010546
+5.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Agentwood (AWS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:15:26 (UTC+8)

Agentwood (AWS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0.00105524$ 0.00105524
24 h kõrge

+0.35%

+5.88%

+3.64%

+3.64%

Agentwood (AWS) reaalajas hind on $0.00105449. Viimase 24 tunni jooksul AWS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00105524 näitab aktiivset turu volatiivsust. AWSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03098589 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AWS muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, +5.88% 24 tunni vältel +3.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Agentwood (AWS) – turuteave

Agentwood praegune turukapitalisatsioon on $ 72.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AWS ringlev varu on 69.19M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 105.48K.

Agentwood (AWS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Agentwood ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Agentwood ja USD hinnamuutus $ +0.0003115214.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Agentwood ja USD hinnamuutus $ +0.0007194750.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Agentwood ja USD hinnamuutus $ +0.0002780251034057454.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+5.88%
30 päeva$ +0.0003115214+29.54%
60 päeva$ +0.0007194750+68.23%
90 päeva$ +0.0002780251034057454+35.81%

Mis on Agentwood (AWS)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Agentwood (AWS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Agentwood hinna ennustus (USD)

Kui palju on Agentwood (AWS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agentwood (AWS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agentwood nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Agentwood hinna ennustust kohe!

AWS kohalike valuutade suhtes

Agentwood (AWS) tokenoomika

Agentwood (AWS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AWS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agentwood (AWS) kohta

Kui palju on Agentwood (AWS) tänapäeval väärt?
Reaalajas AWS hind USD on 0.00105449 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AWS/USD hind?
Praegune hind AWS/USD on $ 0.00105449. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Agentwood turukapitalisatsioon?
AWS turukapitalisatsioon on $ 72.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AWS ringlev varu?
AWS ringlev varu on 69.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AWS (ATH) hind?
AWS saavutab ATH hinna summas 0.03098589 USD.
Mis oli kõigi aegade AWS madalaim (ATL) hind?
AWS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AWS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AWS kauplemismaht on -- USD.
Kas AWS sel aastal kõrgemale ka suundub?
AWS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AWS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.