AgentVerse logo

AgentVerse hind (AGV)

Loendis mitteolevad

1 AGV/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
AgentVerse (AGV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:31:17 (UTC+8)

AgentVerse (AGV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00180801
$ 0.00180801$ 0.00180801

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.75%

+4.75%

AgentVerse (AGV) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AGV kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00180801 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AGV muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +4.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AgentVerse (AGV) – turuteave

$ 42.35K
$ 42.35K$ 42.35K

--
----

$ 42.35K
$ 42.35K$ 42.35K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AgentVerse praegune turukapitalisatsioon on $ 42.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGV ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.35K.

AgentVerse (AGV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AgentVerse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AgentVerse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AgentVerse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AgentVerse ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+17.83%
60 päeva$ 0+48.74%
90 päeva$ 0--

Mis on AgentVerse (AGV)

Shaping a decentralized future for gaming with collaborative, plug-and-play 3D Agents, refined by humans. Create, customize, and trade autonomous 3D agents that thrive in AgentVerse simulations and integrate seamlessly into gaming platforms. Create autonomous 3D agents enhance gameplay with immersive design and adaptive collaboration Human-Refined Customizations Personalize your agents' design and behavior to fit your vision perfectly.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AgentVerse (AGV) allikas

Ametlik veebisait

AgentVerse hinna ennustus (USD)

Kui palju on AgentVerse (AGV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AgentVerse (AGV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AgentVerse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AgentVerse hinna ennustust kohe!

AGV kohalike valuutade suhtes

AgentVerse (AGV) tokenoomika

AgentVerse (AGV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AgentVerse (AGV) kohta

Kui palju on AgentVerse (AGV) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGV hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGV/USD hind?
Praegune hind AGV/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AgentVerse turukapitalisatsioon?
AGV turukapitalisatsioon on $ 42.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGV ringlev varu?
AGV ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGV (ATH) hind?
AGV saavutab ATH hinna summas 0.00180801 USD.
Mis oli kõigi aegade AGV madalaim (ATL) hind?
AGV nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AGV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGV kauplemismaht on -- USD.
Kas AGV sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGV hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.