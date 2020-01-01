AGENTSYS AI (AGSYS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AGENTSYS AI (AGSYS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AGENTSYS AI (AGSYS) teave Agentsys is a user-friendly blockchain-based platform that facilitates the creation and deployment of AI agents and tokens without requiring extensive coding expertise. The platform includes an intuitive mini app for portfolio tracking, trading, and AI integration, while employing a 5% fee structure for newly launched tokens. By staking the native $AGSYS token, participants can earn revenue share from platform activity, encouraging a collaborative ecosystem for developers, traders, and investors. The project aims to simplify access to AI-driven solutions and token launches, fostering a sustainable environment for ongoing growth. Ametlik veebisait: https://www.agentsys.io/ Ostke AGSYS kohe!

AGENTSYS AI (AGSYS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AGENTSYS AI (AGSYS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.54K $ 11.54K $ 11.54K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.54K $ 11.54K $ 11.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00492784 $ 0.00492784 $ 0.00492784 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011539 $ 0.00011539 $ 0.00011539 Lisateave AGENTSYS AI (AGSYS) hinna kohta

AGENTSYS AI (AGSYS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AGENTSYS AI (AGSYS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGSYS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGSYS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGSYS tokeni tokenoomikat, avastage AGSYS tokeni reaalajas hinda!

