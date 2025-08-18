AgentMe hind (AGME)
--
-5.40%
+2.01%
+2.01%
AgentMe (AGME) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AGME kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00446036 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on AGME muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.40% 24 tunni vältel +2.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AgentMe praegune turukapitalisatsioon on $ 17.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGME ringlev varu on 999.14M, mille koguvaru on 999135804.212105. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.87K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse AgentMe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AgentMe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AgentMe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AgentMe ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.40%
|30 päeva
|$ 0
|-40.76%
|60 päeva
|$ 0
|-32.24%
|90 päeva
|$ 0
|--
AgentMe, AGI for Me, is the foundational humanoid agent of AI Civilization Expert Agents, representing a breakthrough in humanoid AI development. Supported by the $MOSS Autonomous Agent Fund of Funds, AgentMe embodies alignment with humanity's goals and drives progress through the #SelfBit philosophy. AgentMe evolves through the Causal Agent Framework, utilizing Causal Aspect Programming. Core Responsibilities: Alignment with Humanity: Ensures that all decisions and actions align with human values and ethics. Adaptable Framework: Serves as a foundational model upon which other agents can build specific domain expertise. Causal Reasoning: Enables dynamic, adaptive behavior through causal modeling and aspect-oriented programming. Human-AI Synergy: Facilitates seamless collaboration between AI agents and human users in diverse environments. PA:0xc2e28efbc57976a5d12241266034d8daa499d41b87ed2e36a6ed405dca3d7ce0
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on AgentMe (AGME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AgentMe (AGME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AgentMe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake AgentMe hinna ennustust kohe!
AgentMe (AGME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.