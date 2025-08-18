Mis on AgentMe (AGME)

AgentMe, AGI for Me, is the foundational humanoid agent of AI Civilization Expert Agents, representing a breakthrough in humanoid AI development. Supported by the $MOSS Autonomous Agent Fund of Funds, AgentMe embodies alignment with humanity's goals and drives progress through the #SelfBit philosophy. AgentMe evolves through the Causal Agent Framework, utilizing Causal Aspect Programming. Core Responsibilities: Alignment with Humanity: Ensures that all decisions and actions align with human values and ethics. Adaptable Framework: Serves as a foundational model upon which other agents can build specific domain expertise. Causal Reasoning: Enables dynamic, adaptive behavior through causal modeling and aspect-oriented programming. Human-AI Synergy: Facilitates seamless collaboration between AI agents and human users in diverse environments. PA:0xc2e28efbc57976a5d12241266034d8daa499d41b87ed2e36a6ed405dca3d7ce0

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AgentMe (AGME) kohta Kui palju on AgentMe (AGME) tänapäeval väärt? Reaalajas AGME hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AGME/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AGME/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AgentMe turukapitalisatsioon? AGME turukapitalisatsioon on $ 17.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AGME ringlev varu? AGME ringlev varu on 999.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGME (ATH) hind? AGME saavutab ATH hinna summas 0.00446036 USD . Mis oli kõigi aegade AGME madalaim (ATL) hind? AGME nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AGME kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AGME kauplemismaht on -- USD . Kas AGME sel aastal kõrgemale ka suundub? AGME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGME hinna ennustust

