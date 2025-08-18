Rohkem infot AGME

AGME Hinnainfo

AGME Ametlik veebisait

AGME Tokenoomika

AGME Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

AgentMe logo

AgentMe hind (AGME)

Loendis mitteolevad

1 AGME/USD reaalajas hind:

--
----
-5.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
AgentMe (AGME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:31:09 (UTC+8)

AgentMe (AGME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00446036
$ 0.00446036$ 0.00446036

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.40%

+2.01%

+2.01%

AgentMe (AGME) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AGME kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00446036 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AGME muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.40% 24 tunni vältel +2.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AgentMe (AGME) – turuteave

$ 17.87K
$ 17.87K$ 17.87K

--
----

$ 17.87K
$ 17.87K$ 17.87K

999.14M
999.14M 999.14M

999,135,804.212105
999,135,804.212105 999,135,804.212105

AgentMe praegune turukapitalisatsioon on $ 17.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGME ringlev varu on 999.14M, mille koguvaru on 999135804.212105. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.87K.

AgentMe (AGME) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AgentMe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AgentMe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AgentMe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AgentMe ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.40%
30 päeva$ 0-40.76%
60 päeva$ 0-32.24%
90 päeva$ 0--

Mis on AgentMe (AGME)

AgentMe, AGI for Me, is the foundational humanoid agent of AI Civilization Expert Agents, representing a breakthrough in humanoid AI development. Supported by the $MOSS Autonomous Agent Fund of Funds, AgentMe embodies alignment with humanity's goals and drives progress through the #SelfBit philosophy. AgentMe evolves through the Causal Agent Framework, utilizing Causal Aspect Programming. Core Responsibilities: Alignment with Humanity: Ensures that all decisions and actions align with human values and ethics. Adaptable Framework: Serves as a foundational model upon which other agents can build specific domain expertise. Causal Reasoning: Enables dynamic, adaptive behavior through causal modeling and aspect-oriented programming. Human-AI Synergy: Facilitates seamless collaboration between AI agents and human users in diverse environments. PA:0xc2e28efbc57976a5d12241266034d8daa499d41b87ed2e36a6ed405dca3d7ce0

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AgentMe (AGME) allikas

Ametlik veebisait

AgentMe hinna ennustus (USD)

Kui palju on AgentMe (AGME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AgentMe (AGME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AgentMe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AgentMe hinna ennustust kohe!

AGME kohalike valuutade suhtes

AgentMe (AGME) tokenoomika

AgentMe (AGME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AgentMe (AGME) kohta

Kui palju on AgentMe (AGME) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGME hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGME/USD hind?
Praegune hind AGME/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AgentMe turukapitalisatsioon?
AGME turukapitalisatsioon on $ 17.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGME ringlev varu?
AGME ringlev varu on 999.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGME (ATH) hind?
AGME saavutab ATH hinna summas 0.00446036 USD.
Mis oli kõigi aegade AGME madalaim (ATL) hind?
AGME nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AGME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGME kauplemismaht on -- USD.
Kas AGME sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGME hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:31:09 (UTC+8)

AgentMe (AGME) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.