AgentLayer (AGENT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AgentLayer (AGENT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AgentLayer (AGENT) teave AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain. Ametlik veebisait: https://www.agentlayer.xyz/ Valge raamat: https://agentlayer.xyz/whitepaper Ostke AGENT kohe!

AgentLayer (AGENT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AgentLayer (AGENT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 574.06K $ 574.06K $ 574.06K Koguvaru: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Ringlev varu: $ 516.09M $ 516.09M $ 516.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.095682 $ 0.095682 $ 0.095682 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00110786 $ 0.00110786 $ 0.00110786 Praegune hind: $ 0.00111233 $ 0.00111233 $ 0.00111233 Lisateave AgentLayer (AGENT) hinna kohta

AgentLayer (AGENT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AgentLayer (AGENT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGENT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGENT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGENT tokeni tokenoomikat, avastage AGENT tokeni reaalajas hinda!

AGENT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AGENT võiks suunduda? Meie AGENT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AGENT tokeni hinna ennustust kohe!

