AgentLayer hind (AGENT)

1 AGENT/USD reaalajas hind:

$0.00147555
$0.00147555$0.00147555
-2.70%1D
USD
AgentLayer (AGENT) reaalajas hinnagraafik
AgentLayer (AGENT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00146519
$ 0.00146519$ 0.00146519
24 h madal
$ 0.00152165
$ 0.00152165$ 0.00152165
24 h kõrge

$ 0.00146519
$ 0.00146519$ 0.00146519

$ 0.00152165
$ 0.00152165$ 0.00152165

$ 0.095682
$ 0.095682$ 0.095682

$ 0.00135132
$ 0.00135132$ 0.00135132

+0.23%

-2.67%

+4.95%

+4.95%

AgentLayer (AGENT) reaalajas hind on $0.00147752. Viimase 24 tunni jooksul AGENT kaubeldud madalaim $ 0.00146519 ja kõrgeim $ 0.00152165 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.095682 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00135132.

Lüliajalise tootluse osas on AGENT muutunud +0.23% viimase tunni jooksul, -2.67% 24 tunni vältel +4.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AgentLayer (AGENT) – turuteave

$ 762.53K
$ 762.53K$ 762.53K

--
----

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

516.09M
516.09M 516.09M

998,003,801.5879147
998,003,801.5879147 998,003,801.5879147

AgentLayer praegune turukapitalisatsioon on $ 762.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGENT ringlev varu on 516.09M, mille koguvaru on 998003801.5879147. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.47M.

AgentLayer (AGENT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AgentLayer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AgentLayer ja USD hinnamuutus $ -0.0000208572.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AgentLayer ja USD hinnamuutus $ -0.0004666808.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AgentLayer ja USD hinnamuutus $ -0.0006681725504626423.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.67%
30 päeva$ -0.0000208572-1.41%
60 päeva$ -0.0004666808-31.58%
90 päeva$ -0.0006681725504626423-31.14%

Mis on AgentLayer (AGENT)

AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.

Üksuse AgentLayer (AGENT) allikas

AgentLayer hinna ennustus (USD)

Kui palju on AgentLayer (AGENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AgentLayer (AGENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AgentLayer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AgentLayer hinna ennustust kohe!

AGENT kohalike valuutade suhtes

AgentLayer (AGENT) tokenoomika

AgentLayer (AGENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AgentLayer (AGENT) kohta

Kui palju on AgentLayer (AGENT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGENT hind USD on 0.00147752 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGENT/USD hind?
Praegune hind AGENT/USD on $ 0.00147752. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AgentLayer turukapitalisatsioon?
AGENT turukapitalisatsioon on $ 762.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGENT ringlev varu?
AGENT ringlev varu on 516.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGENT (ATH) hind?
AGENT saavutab ATH hinna summas 0.095682 USD.
Mis oli kõigi aegade AGENT madalaim (ATL) hind?
AGENT nägi ATL hinda summas 0.00135132 USD.
Milline on AGENT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGENT kauplemismaht on -- USD.
Kas AGENT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGENT hinna ennustust.
