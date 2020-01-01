Agent Zero Token (A0T) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Agent Zero Token (A0T) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Agent Zero Token (A0T) teave Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more. A0 isn't just a tool—it's an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion. Ametlik veebisait: https://agent-zero.ai Valge raamat: https://agent-zero.ai/whitepaper.html

Agent Zero Token (A0T) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Agent Zero Token (A0T) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.22 $ 5.22 $ 5.22 Kõigi aegade madalaim: $ 0.471882 $ 0.471882 $ 0.471882 Praegune hind: $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 Lisateave Agent Zero Token (A0T) hinna kohta

Agent Zero Token (A0T) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Agent Zero Token (A0T) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate A0T tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: A0T tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate A0T tokeni tokenoomikat, avastage A0T tokeni reaalajas hinda!

A0T – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu A0T võiks suunduda? Meie A0T hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

