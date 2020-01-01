Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) teave Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/7500 Ostke ZEEK kohe!

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 52.47K $ 52.47K $ 52.47K Koguvaru: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Ringlev varu: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 52.47K $ 52.47K $ 52.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00130245 $ 0.00130245 $ 0.00130245 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) hinna kohta

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZEEK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZEEK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZEEK tokeni tokenoomikat, avastage ZEEK tokeni reaalajas hinda!

ZEEK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZEEK võiks suunduda? Meie ZEEK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZEEK tokeni hinna ennustust kohe!

