Mis on Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) allikas Ametlik veebisait

ZEEK kohalike valuutade suhtes

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) tokenoomika

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEEK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) kohta Kui palju on Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) tänapäeval väärt? Reaalajas ZEEK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZEEK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZEEK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Agent Zeek by Virtuals turukapitalisatsioon? ZEEK turukapitalisatsioon on $ 46.42K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZEEK ringlev varu? ZEEK ringlev varu on 998.23M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEEK (ATH) hind? ZEEK saavutab ATH hinna summas 0.00130245 USD . Mis oli kõigi aegade ZEEK madalaim (ATL) hind? ZEEK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ZEEK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZEEK kauplemismaht on -- USD .

