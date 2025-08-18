Rohkem infot ZEEK

Agent Zeek by Virtuals hind (ZEEK)

1 ZEEK/USD reaalajas hind:

--
----
-1.30%1D
Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) reaalajas hinnagraafik
Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00130245
$ 0.00130245$ 0.00130245

$ 0
$ 0$ 0

+0.93%

-1.35%

-27.15%

-27.15%

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZEEK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZEEKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00130245 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZEEK muutunud +0.93% viimase tunni jooksul, -1.35% 24 tunni vältel -27.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) – turuteave

$ 46.42K
$ 46.42K$ 46.42K

--
----

$ 46.42K
$ 46.42K$ 46.42K

998.23M
998.23M 998.23M

998,229,574.1543589
998,229,574.1543589 998,229,574.1543589

Agent Zeek by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 46.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZEEK ringlev varu on 998.23M, mille koguvaru on 998229574.1543589. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.42K.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Agent Zeek by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Agent Zeek by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Agent Zeek by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Agent Zeek by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.35%
30 päeva$ 0-46.78%
60 päeva$ 0-47.18%
90 päeva$ 0--

Mis on Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) allikas

Ametlik veebisait

Agent Zeek by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agent Zeek by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Agent Zeek by Virtuals hinna ennustust kohe!

ZEEK kohalike valuutade suhtes

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) tokenoomika

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEEK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) kohta

Kui palju on Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZEEK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZEEK/USD hind?
Praegune hind ZEEK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Agent Zeek by Virtuals turukapitalisatsioon?
ZEEK turukapitalisatsioon on $ 46.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZEEK ringlev varu?
ZEEK ringlev varu on 998.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEEK (ATH) hind?
ZEEK saavutab ATH hinna summas 0.00130245 USD.
Mis oli kõigi aegade ZEEK madalaim (ATL) hind?
ZEEK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZEEK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZEEK kauplemismaht on -- USD.
Kas ZEEK sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZEEK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZEEK hinna ennustust.
