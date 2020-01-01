Agent YP by Virtuals (AIYP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Agent YP by Virtuals (AIYP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Agent YP by Virtuals (AIYP) teave AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/14722

Agent YP by Virtuals (AIYP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Agent YP by Virtuals (AIYP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Koguvaru: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M Ringlev varu: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02600732 $ 0.02600732 $ 0.02600732 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00123077 $ 0.00123077 $ 0.00123077 Lisateave Agent YP by Virtuals (AIYP) hinna kohta

Agent YP by Virtuals (AIYP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Agent YP by Virtuals (AIYP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIYP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIYP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIYP tokeni tokenoomikat, avastage AIYP tokeni reaalajas hinda!

AIYP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIYP võiks suunduda? Meie AIYP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIYP tokeni hinna ennustust kohe!

