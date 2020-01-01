Agent Ted (TED) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Agent Ted (TED) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Agent Ted (TED) teave Agent Ted ("TED") represents a fundamental shift in the sports betting industry, fusing artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain transparency to build a trustless, automated, and data-driven ecosystem. Utilizing player-level data from SPORTS RADAR and a proprietary neural network infrastructure, TED programmatically analyzes, executes, and manages bets across multiple sports markets. TED’s mission is to democratize access to professional-grade betting strategies, eliminate bias, and align participant incentives through fully on-chain, automated financial systems. Historically, sports betting has been dominated by centralized sportsbooks that retain significant informational and strategic advantages over individual bettors. Over 90% of participants lose money in the long term due to human biases, lack of data access, and poor bankroll management. Bettors often rely on intuition, emotions, or recency bias, all of which degrade decision quality. TED aims to invert this dynamic by introducing an AI-native, automated betting system that programmatically manages every aspect of the betting lifecycle. By removing human error and replacing it with neural-network-driven intelligence, TED creates an environment where capital is deployed strategically and transparently, and outcomes are verifiable on-chain. Ametlik veebisait: https://tedtech.ai/ Valge raamat: https://agent-ted.gitbook.io/agent-ted Ostke TED kohe!

Agent Ted (TED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Agent Ted (TED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.050497 $ 0.050497 $ 0.050497 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00433873 $ 0.00433873 $ 0.00433873 Lisateave Agent Ted (TED) hinna kohta

Agent Ted (TED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Agent Ted (TED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TED tokeni tokenoomikat, avastage TED tokeni reaalajas hinda!

TED – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TED võiks suunduda? Meie TED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

