Agenius hind (AGNS)

Agenius (AGNS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:10:59 (UTC+8)

Agenius (AGNS) hinna teave (USD)

Agenius (AGNS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AGNS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGNSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00296248 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AGNS muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.05% 24 tunni vältel +2.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Agenius (AGNS) – turuteave

Agenius praegune turukapitalisatsioon on $ 56.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGNS ringlev varu on 975.00M, mille koguvaru on 999997642.558201. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.84K.

Agenius (AGNS) hinnaajalugu USD

Mis on Agenius (AGNS)

Madness.fun is a next-generation launchpad that turns viral ideas into fully fledged meme-coin ecosystems in minutes. Powered by in-house AI, the platform automates everything from token creation to post-launch growth tools, letting creators focus on community while the tech handles the heavy lifting. Designed for simplicity and scale, Madness.fun aims to make launching and nurturing a token as easy-and as fun-as sharing a meme.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Agenius hinna ennustus (USD)

Kui palju on Agenius (AGNS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agenius (AGNS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agenius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Agenius hinna ennustust kohe!

AGNS kohalike valuutade suhtes

Agenius (AGNS) tokenoomika

Agenius (AGNS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGNS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agenius (AGNS) kohta

Kui palju on Agenius (AGNS) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGNS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGNS/USD hind?
Praegune hind AGNS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Agenius turukapitalisatsioon?
AGNS turukapitalisatsioon on $ 56.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGNS ringlev varu?
AGNS ringlev varu on 975.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGNS (ATH) hind?
AGNS saavutab ATH hinna summas 0.00296248 USD.
Mis oli kõigi aegade AGNS madalaim (ATL) hind?
AGNS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AGNS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGNS kauplemismaht on -- USD.
Kas AGNS sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGNS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGNS hinna ennustust.
Agenius (AGNS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.