AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own “eyes,” whether through the lens of Ghibli, or something entirely new.

AGAWA (AGAWA) tokenoomika

AGAWA (AGAWA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGAWA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Milline on AGAWA turukapitalisatsioon? AGAWA turukapitalisatsioon on $ 16.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AGAWA ringlev varu? AGAWA ringlev varu on 999.72M USD .

