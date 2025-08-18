Rohkem infot AGA

AGA hind (AGA)

1 AGA/USD reaalajas hind:

$0.04421185
-10.00%1D
USD
AGA (AGA) reaalajas hinnagraafik
AGA (AGA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01546214
24 h madal
$ 0.04970284
24 h kõrge

$ 0.01546214
$ 0.04970284
$ 8.4
$ 0.00751913
-0.78%

-10.02%

-7.31%

-7.31%

AGA (AGA) reaalajas hind on $0.04421185. Viimase 24 tunni jooksul AGA kaubeldud madalaim $ 0.01546214 ja kõrgeim $ 0.04970284 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.4 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00751913.

Lüliajalise tootluse osas on AGA muutunud -0.78% viimase tunni jooksul, -10.02% 24 tunni vältel -7.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AGA (AGA) – turuteave

$ 198.95K
--
$ 198.95K
4.50M
4,500,000.0
AGA praegune turukapitalisatsioon on $ 198.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGA ringlev varu on 4.50M, mille koguvaru on 4500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 198.95K.

AGA (AGA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AGA ja USD hinnamuutus $ -0.00492658962899846.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AGA ja USD hinnamuutus $ +0.0064122789.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AGA ja USD hinnamuutus $ +0.1594192125.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AGA ja USD hinnamuutus $ +0.033545552577884775.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00492658962899846-10.02%
30 päeva$ +0.0064122789+14.50%
60 päeva$ +0.1594192125+360.58%
90 päeva$ +0.033545552577884775+314.50%

Mis on AGA (AGA)

Üksuse AGA (AGA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

AGA hinna ennustus (USD)

Kui palju on AGA (AGA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AGA (AGA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AGA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AGA hinna ennustust kohe!

AGA kohalike valuutade suhtes

AGA (AGA) tokenoomika

AGA (AGA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AGA (AGA) kohta

Kui palju on AGA (AGA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGA hind USD on 0.04421185 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGA/USD hind?
Praegune hind AGA/USD on $ 0.04421185. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AGA turukapitalisatsioon?
AGA turukapitalisatsioon on $ 198.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGA ringlev varu?
AGA ringlev varu on 4.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGA (ATH) hind?
AGA saavutab ATH hinna summas 8.4 USD.
Mis oli kõigi aegade AGA madalaim (ATL) hind?
AGA nägi ATL hinda summas 0.00751913 USD.
Milline on AGA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGA kauplemismaht on -- USD.
Kas AGA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.