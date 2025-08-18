AGA (AGA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.01546214 24 h madal $ 0.04970284 24 h kõrge Kõigi aegade kõrgeim $ 8.4 Madalaim hind $ 0.00751913 Hinnamuutus (1 h) -0.78% Hinnamuutus (1 p) -10.02% Hinnamuutus (7 p) -7.31%

AGA (AGA) reaalajas hind on $0.04421185. Viimase 24 tunni jooksul AGA kaubeldud madalaim $ 0.01546214 ja kõrgeim $ 0.04970284 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.4 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00751913.

Lüliajalise tootluse osas on AGA muutunud -0.78% viimase tunni jooksul, -10.02% 24 tunni vältel -7.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AGA (AGA) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 198.95K Maht (24 h) ---- Täielikult lahjendatud turukapital $ 198.95K Ringlev varu 4.50M Koguvaru 4,500,000.0

AGA praegune turukapitalisatsioon on $ 198.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGA ringlev varu on 4.50M, mille koguvaru on 4500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 198.95K.