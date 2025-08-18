Rohkem infot AH

$0.00011968
-6.50%1D
AfterHour (AH) reaalajas hinnagraafik
AfterHour (AH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

-6.50%

-7.10%

-7.10%

AfterHour (AH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AH muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.50% 24 tunni vältel -7.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AfterHour (AH) – turuteave

$ 88.13K
--
$ 119.65K
736.36M
999,781,044.6891123
AfterHour praegune turukapitalisatsioon on $ 88.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AH ringlev varu on 736.36M, mille koguvaru on 999781044.6891123. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 119.65K.

AfterHour (AH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AfterHour ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AfterHour ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AfterHour ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AfterHour ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.50%
30 päeva$ 0-20.65%
60 päeva$ 0-44.90%
90 päeva$ 0--

Mis on AfterHour (AH)

AfterHour is a social investing platform where users publicly share their stock portfolios, trades, and market opinions. It combines verified brokerage connections with a social feed, allowing investors to learn from each other, track trends, and build credibility based on real activity. The platform is designed to make investing more transparent and collaborative by highlighting what real people are doing with their money. Unlike traditional forums or tools, AfterHour is built natively for mobile and web, emphasizing identity, visibility, and community-driven insights. The goal is to create a product that helps people make better investing decisions by seeing what others are actually doing.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AfterHour (AH) allikas

Ametlik veebisait

AfterHour hinna ennustus (USD)

Kui palju on AfterHour (AH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AfterHour (AH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AfterHour nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AfterHour hinna ennustust kohe!

AH kohalike valuutade suhtes

AfterHour (AH) tokenoomika

AfterHour (AH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AfterHour (AH) kohta

Kui palju on AfterHour (AH) tänapäeval väärt?
Reaalajas AH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AH/USD hind?
Praegune hind AH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AfterHour turukapitalisatsioon?
AH turukapitalisatsioon on $ 88.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AH ringlev varu?
AH ringlev varu on 736.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AH (ATH) hind?
AH saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade AH madalaim (ATL) hind?
AH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AH kauplemismaht on -- USD.
Kas AH sel aastal kõrgemale ka suundub?
AH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AH hinna ennustust.
