Africa Kids Token (AKIDS) teave Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact. Ametlik veebisait: https://www.africakidstoken.com/ Valge raamat: https://docs.africakidstoken.com/ Ostke AKIDS kohe!

Africa Kids Token (AKIDS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Africa Kids Token (AKIDS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.64K $ 36.64K $ 36.64K Koguvaru: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Ringlev varu: $ 996.42M $ 996.42M $ 996.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.76K $ 36.76K $ 36.76K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00575458 $ 0.00575458 $ 0.00575458 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Africa Kids Token (AKIDS) hinna kohta

Africa Kids Token (AKIDS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Africa Kids Token (AKIDS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AKIDS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AKIDS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AKIDS tokeni tokenoomikat, avastage AKIDS tokeni reaalajas hinda!

