Mis on Africa Kids Token (AKIDS)

Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Africa Kids Token (AKIDS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Africa Kids Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Africa Kids Token (AKIDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Africa Kids Token (AKIDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Africa Kids Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Africa Kids Token hinna ennustust kohe!

AKIDS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Africa Kids Token (AKIDS) tokenoomika

Africa Kids Token (AKIDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AKIDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Africa Kids Token (AKIDS) kohta Kui palju on Africa Kids Token (AKIDS) tänapäeval väärt? Reaalajas AKIDS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AKIDS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AKIDS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Africa Kids Token turukapitalisatsioon? AKIDS turukapitalisatsioon on $ 40.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AKIDS ringlev varu? AKIDS ringlev varu on 996.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AKIDS (ATH) hind? AKIDS saavutab ATH hinna summas 0.00575458 USD . Mis oli kõigi aegade AKIDS madalaim (ATL) hind? AKIDS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AKIDS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AKIDS kauplemismaht on -- USD . Kas AKIDS sel aastal kõrgemale ka suundub? AKIDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AKIDS hinna ennustust

Africa Kids Token (AKIDS) Olulised valdkonna uudised