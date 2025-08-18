Rohkem infot AFR

AFR Hinnainfo

AFR Ametlik veebisait

AFR Tokenoomika

AFR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Afreum logo

Afreum hind (AFR)

Loendis mitteolevad

1 AFR/USD reaalajas hind:

$0.00117195
$0.00117195$0.00117195
+15.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Afreum (AFR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:01:35 (UTC+8)

Afreum (AFR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0.00117195
$ 0.00117195$ 0.00117195
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00117195
$ 0.00117195$ 0.00117195

$ 0.00192839
$ 0.00192839$ 0.00192839

$ 0
$ 0$ 0

+13.27%

+15.18%

+1.03%

+1.03%

Afreum (AFR) reaalajas hind on $0.00117195. Viimase 24 tunni jooksul AFR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00117195 näitab aktiivset turu volatiivsust. AFRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00192839 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AFR muutunud +13.27% viimase tunni jooksul, +15.18% 24 tunni vältel +1.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Afreum (AFR) – turuteave

$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M

--
----

$ 9.37M
$ 9.37M$ 9.37M

5.65B
5.65B 5.65B

7,997,834,218.31748
7,997,834,218.31748 7,997,834,218.31748

Afreum praegune turukapitalisatsioon on $ 6.62M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AFR ringlev varu on 5.65B, mille koguvaru on 7997834218.31748. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.37M.

Afreum (AFR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Afreum ja USD hinnamuutus $ +0.00015441.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Afreum ja USD hinnamuutus $ +0.0004300394.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Afreum ja USD hinnamuutus $ +0.0015213370.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Afreum ja USD hinnamuutus $ +0.000417492729045649.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00015441+15.18%
30 päeva$ +0.0004300394+36.69%
60 päeva$ +0.0015213370+129.81%
90 päeva$ +0.000417492729045649+55.34%

Mis on Afreum (AFR)

Afreum is building an ecosystem of payments and DeFi apps for Africa, on the Stellar blockchain, powered by the ecosystem token AFR, the rewards and future governance token AFRX, and a suite of local African country tokens. Apps aleady launched include Afreum Wallet (a Stellar-compatible digital wallet), Afreum Save (interest-bearing savings and time deposits), Afreum Earn (liquidity pool swapping and staking), and Afreum Cash (a P2P Exchange). The goal of the Afreum project is to drive crypto adoption in Africa, providing financial inclusion for unbanked populations on the continent. We do this by building an ecosystem of financial apps, powered by the AFR token, and incentivising international actors to provide liquidity for the ecosystem. The end result is international crypto enthusiasts, and African users looking for financial solutions, coming together to solve problems in Africa.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Afreum (AFR) allikas

Ametlik veebisait

Afreum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Afreum (AFR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Afreum (AFR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Afreum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Afreum hinna ennustust kohe!

AFR kohalike valuutade suhtes

Afreum (AFR) tokenoomika

Afreum (AFR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AFR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Afreum (AFR) kohta

Kui palju on Afreum (AFR) tänapäeval väärt?
Reaalajas AFR hind USD on 0.00117195 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AFR/USD hind?
Praegune hind AFR/USD on $ 0.00117195. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Afreum turukapitalisatsioon?
AFR turukapitalisatsioon on $ 6.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AFR ringlev varu?
AFR ringlev varu on 5.65B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AFR (ATH) hind?
AFR saavutab ATH hinna summas 0.00192839 USD.
Mis oli kõigi aegade AFR madalaim (ATL) hind?
AFR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AFR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AFR kauplemismaht on -- USD.
Kas AFR sel aastal kõrgemale ka suundub?
AFR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AFR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:01:35 (UTC+8)

Afreum (AFR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.