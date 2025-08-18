Mis on Afreum (AFR)

Afreum is building an ecosystem of payments and DeFi apps for Africa, on the Stellar blockchain, powered by the ecosystem token AFR, the rewards and future governance token AFRX, and a suite of local African country tokens. Apps aleady launched include Afreum Wallet (a Stellar-compatible digital wallet), Afreum Save (interest-bearing savings and time deposits), Afreum Earn (liquidity pool swapping and staking), and Afreum Cash (a P2P Exchange). The goal of the Afreum project is to drive crypto adoption in Africa, providing financial inclusion for unbanked populations on the continent. We do this by building an ecosystem of financial apps, powered by the AFR token, and incentivising international actors to provide liquidity for the ecosystem. The end result is international crypto enthusiasts, and African users looking for financial solutions, coming together to solve problems in Africa.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Afreum (AFR) kohta Kui palju on Afreum (AFR) tänapäeval väärt? Reaalajas AFR hind USD on 0.00117195 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AFR/USD hind? $ 0.00117195 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AFR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Afreum turukapitalisatsioon? AFR turukapitalisatsioon on $ 6.62M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AFR ringlev varu? AFR ringlev varu on 5.65B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AFR (ATH) hind? AFR saavutab ATH hinna summas 0.00192839 USD . Mis oli kõigi aegade AFR madalaim (ATL) hind? AFR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AFR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AFR kauplemismaht on -- USD . Kas AFR sel aastal kõrgemale ka suundub? AFR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AFR hinna ennustust

