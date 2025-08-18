Mis on AFEN Blockchain (AFEN)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AFEN Blockchain (AFEN) allikas Ametlik veebisait

AFEN Blockchain hinna ennustus (USD)

Kui palju on AFEN Blockchain (AFEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AFEN Blockchain (AFEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AFEN Blockchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AFEN Blockchain hinna ennustust kohe!

AFEN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

AFEN Blockchain (AFEN) tokenoomika

AFEN Blockchain (AFEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AFEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AFEN Blockchain (AFEN) kohta Kui palju on AFEN Blockchain (AFEN) tänapäeval väärt? Reaalajas AFEN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AFEN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AFEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AFEN Blockchain turukapitalisatsioon? AFEN turukapitalisatsioon on $ 2.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AFEN ringlev varu? AFEN ringlev varu on 183.20M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AFEN (ATH) hind? AFEN saavutab ATH hinna summas 0.081967 USD . Mis oli kõigi aegade AFEN madalaim (ATL) hind? AFEN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AFEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AFEN kauplemismaht on -- USD . Kas AFEN sel aastal kõrgemale ka suundub? AFEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AFEN hinna ennustust

AFEN Blockchain (AFEN) Olulised valdkonna uudised