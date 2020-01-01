AetherX (AETX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AetherX (AETX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AetherX (AETX) teave AetherX (AETX) is a blockchain-based ecosystem designed to bridge the gap between traditional finance and decentralized digital assets. Built on the BASE chain, AetherX enables secure, fast, and low-cost transactions while providing real-world utility through sector-specific tokens. The project focuses on multi-industry integration, offering applications in payments, asset management, e-commerce, and decentralized finance (DeFi). AetherX operates with a sustainable tokenomics model, reinvesting a portion of transaction fees into liquidity, business growth, and ecosystem development. With a commitment to compliance and scalability, AetherX aims to provide users with an efficient and adaptable Web3 experience, fostering seamless interactions between crypto and traditional economies. Ametlik veebisait: https://www.aetx.io/ Valge raamat: https://www.aetx.io/pdf/AETX%20Whitepaper.pdf Ostke AETX kohe!

AetherX (AETX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AetherX (AETX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 45.57K $ 45.57K $ 45.57K Koguvaru: $ 18.00T $ 18.00T $ 18.00T Ringlev varu: $ 18.00T $ 18.00T $ 18.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 45.57K $ 45.57K $ 45.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01853967 $ 0.01853967 $ 0.01853967 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave AetherX (AETX) hinna kohta

AetherX (AETX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AetherX (AETX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AETX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AETX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AETX tokeni tokenoomikat, avastage AETX tokeni reaalajas hinda!

