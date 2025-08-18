Rohkem infot AETX

AetherX hind (AETX)

1 AETX/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
AetherX (AETX) reaalajas hinnagraafik
AetherX (AETX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01853967
$ 0.01853967$ 0.01853967

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

AetherX (AETX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AETX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AETXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01853967 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AETX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul.

AetherX (AETX) – turuteave

$ 45.57K
$ 45.57K$ 45.57K

--
----

$ 45.57K
$ 45.57K$ 45.57K

18.00T
18.00T 18.00T

17,999,999,999,946.0
17,999,999,999,946.0 17,999,999,999,946.0

AetherX praegune turukapitalisatsioon on $ 45.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AETX ringlev varu on 18.00T, mille koguvaru on 17999999999946.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.57K.

AetherX (AETX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AetherX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AetherX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AetherX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AetherX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-78.74%
60 päeva$ 0-95.17%
90 päeva$ 0--

Mis on AetherX (AETX)

AetherX (AETX) is a blockchain-based ecosystem designed to bridge the gap between traditional finance and decentralized digital assets. Built on the BASE chain, AetherX enables secure, fast, and low-cost transactions while providing real-world utility through sector-specific tokens. The project focuses on multi-industry integration, offering applications in payments, asset management, e-commerce, and decentralized finance (DeFi). AetherX operates with a sustainable tokenomics model, reinvesting a portion of transaction fees into liquidity, business growth, and ecosystem development. With a commitment to compliance and scalability, AetherX aims to provide users with an efficient and adaptable Web3 experience, fostering seamless interactions between crypto and traditional economies.

Üksuse AetherX (AETX) allikas

AetherX hinna ennustus (USD)

Kui palju on AetherX (AETX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AetherX (AETX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AetherX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AetherX hinna ennustust kohe!

AETX kohalike valuutade suhtes

AetherX (AETX) tokenoomika

AetherX (AETX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AETX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AetherX (AETX) kohta

Kui palju on AetherX (AETX) tänapäeval väärt?
Reaalajas AETX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AETX/USD hind?
Praegune hind AETX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AetherX turukapitalisatsioon?
AETX turukapitalisatsioon on $ 45.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AETX ringlev varu?
AETX ringlev varu on 18.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AETX (ATH) hind?
AETX saavutab ATH hinna summas 0.01853967 USD.
Mis oli kõigi aegade AETX madalaim (ATL) hind?
AETX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AETX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AETX kauplemismaht on -- USD.
Kas AETX sel aastal kõrgemale ka suundub?
AETX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AETX hinna ennustust.
AetherX (AETX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

