Mis on AetherX (AETX)

AetherX (AETX) is a blockchain-based ecosystem designed to bridge the gap between traditional finance and decentralized digital assets. Built on the BASE chain, AetherX enables secure, fast, and low-cost transactions while providing real-world utility through sector-specific tokens. The project focuses on multi-industry integration, offering applications in payments, asset management, e-commerce, and decentralized finance (DeFi). AetherX operates with a sustainable tokenomics model, reinvesting a portion of transaction fees into liquidity, business growth, and ecosystem development. With a commitment to compliance and scalability, AetherX aims to provide users with an efficient and adaptable Web3 experience, fostering seamless interactions between crypto and traditional economies.

Üksuse AetherX (AETX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

AetherX (AETX) tokenoomika

AetherX (AETX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AETX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AetherX (AETX) kohta Kui palju on AetherX (AETX) tänapäeval väärt? Reaalajas AETX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AETX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AETX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AetherX turukapitalisatsioon? AETX turukapitalisatsioon on $ 45.57K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AETX ringlev varu? AETX ringlev varu on 18.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AETX (ATH) hind? AETX saavutab ATH hinna summas 0.01853967 USD . Mis oli kõigi aegade AETX madalaim (ATL) hind? AETX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AETX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AETX kauplemismaht on -- USD . Kas AETX sel aastal kõrgemale ka suundub? AETX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AETX hinna ennustust

AetherX (AETX) Olulised valdkonna uudised