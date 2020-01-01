Aether Games (AEG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aether Games (AEG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aether Games (AEG) teave Aether Games is a transmedia development studio focused on creating immersive experiences through games, series and interactive AI technologies. Aether Games is not only enhancing the gaming experience, but is also empowering players in a way that is also inclusive of traditional gamers. Aether Games have secured the Exclusive Rights to develop the Official Online Trading Card Game for "The Wheel of Time" series. Products lineup Aether: Trading Card Game Aether is a Trading Card Game set in the dark fantasy universe. Players use a variety of Adventurers, Creatures and Cards, each with their own unique mechanics, to craft powerful new strategies. Players quest for new cards and battle each other for ranks and rewards, all while customizing their decks and cards to suit their individual playstyles. With real-time online battles, deep strategy, and expansive card sets, Aether offers an immersive and rewarding gaming experience. Aether Saga Fully CGI 3D cinematic dark fantasy series about Holda and Einar, immersing the audience into the world of Aether. Aether Saga is a captivating story set in a mystical Viking world, where ancient Norse mythology intertwines with magical elements. Cards of Eternity: The Wheel of Time Venture into the legendary world of "The Wheel of Time" with Aether Games' upcoming title "Cards of Eternity: The Wheel of Time". "The Wheel of Time" is an epic fantasy masterpiece by Robert Jordan and Brandon Sanderson. Spanning 14 novels, it's a tale of magic, conflict, and destiny that has captivated millions worldwide. Its rich narrative and deep lore have made it one of the best-selling fantasy series ever, securing its place as a cultural phenomenon with a successful TV adaptation on AmazonPrime. Token Utility $AEG: Empowering Aether Games Ecosystem Ametlik veebisait: https://www.aethergames.io/ Valge raamat: https://docs.aethergames.io/docs/introduction Ostke AEG kohe!

Aether Games (AEG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aether Games (AEG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 410.20K $ 410.20K $ 410.20K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 444.89M $ 444.89M $ 444.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 922.02K $ 922.02K $ 922.02K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.343817 $ 0.343817 $ 0.343817 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00092173 $ 0.00092173 $ 0.00092173 Lisateave Aether Games (AEG) hinna kohta

Aether Games (AEG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aether Games (AEG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AEG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AEG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AEG tokeni tokenoomikat, avastage AEG tokeni reaalajas hinda!

AEG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AEG võiks suunduda? Meie AEG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AEG tokeni hinna ennustust kohe!

