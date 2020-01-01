Aegis (AGS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aegis (AGS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aegis (AGS) teave Aegis is a scalable DeFi platform that solves this problem by giving users access to lending and unsecured borrowing services, based on their credit scores. An "Aegis Score" is then assigned to the individual users, which allows users to unlock corresponding capital loans in the crypto ecosystem. Aegis therefore plays the critical role of a capital bridge that gives users the ability to leverage and move liquidity seamlessly between fiat and crypto ecosystems.

Aegis (AGS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aegis (AGS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.39K $ 8.39K $ 8.39K Koguvaru: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Ringlev varu: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 60.42K $ 60.42K $ 60.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00201398 $ 0.00201398 $ 0.00201398 Lisateave Aegis (AGS) hinna kohta

Aegis (AGS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aegis (AGS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGS tokeni tokenoomikat, avastage AGS tokeni reaalajas hinda!

