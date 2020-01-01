Aegis YUSD (YUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aegis YUSD (YUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aegis YUSD (YUSD) teave Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility. Ametlik veebisait: https://app.aegis.im Valge raamat: https://docs.aegis.im Ostke YUSD kohe!

Aegis YUSD (YUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aegis YUSD (YUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.05M $ 30.05M $ 30.05M Koguvaru: $ 30.04M $ 30.04M $ 30.04M Ringlev varu: $ 30.04M $ 30.04M $ 30.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.05M $ 30.05M $ 30.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Kõigi aegade madalaim: $ 0.960034 $ 0.960034 $ 0.960034 Praegune hind: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lisateave Aegis YUSD (YUSD) hinna kohta

Aegis YUSD (YUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aegis YUSD (YUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YUSD tokeni tokenoomikat, avastage YUSD tokeni reaalajas hinda!

YUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YUSD võiks suunduda? Meie YUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YUSD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!