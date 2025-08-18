Rohkem infot YUSD

Aegis YUSD logo

Aegis YUSD hind (YUSD)

Loendis mitteolevad

1 YUSD/USD reaalajas hind:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
USD
Aegis YUSD (YUSD) reaalajas hinnagraafik
Aegis YUSD (YUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h madal
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 h kõrge

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 0.960034
$ 0.960034$ 0.960034

-0.00%

--

+0.14%

+0.14%

Aegis YUSD (YUSD) reaalajas hind on $1.001. Viimase 24 tunni jooksul YUSD kaubeldud madalaim $ 1.0 ja kõrgeim $ 1.001 näitab aktiivset turu volatiivsust. YUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.009 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.960034.

Lüliajalise tootluse osas on YUSD muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aegis YUSD (YUSD) – turuteave

$ 30.03M
$ 30.03M$ 30.03M

--
----

$ 30.03M
$ 30.03M$ 30.03M

30.01M
30.01M 30.01M

30,010,016.32328994
30,010,016.32328994 30,010,016.32328994

Aegis YUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 30.03M -- 24 tunnise kauplemismahuga. YUSD ringlev varu on 30.01M, mille koguvaru on 30010016.32328994. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.03M.

Aegis YUSD (YUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aegis YUSD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aegis YUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0004787783.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aegis YUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0014228214.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aegis YUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0005262751318947.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0004787783-0.04%
60 päeva$ +0.0014228214+0.14%
90 päeva$ -0.0005262751318947-0.05%

Mis on Aegis YUSD (YUSD)

Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Aegis YUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aegis YUSD (YUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aegis YUSD (YUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aegis YUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aegis YUSD hinna ennustust kohe!

Aegis YUSD (YUSD) tokenoomika

Aegis YUSD (YUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aegis YUSD (YUSD) kohta

Kui palju on Aegis YUSD (YUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas YUSD hind USD on 1.001 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YUSD/USD hind?
Praegune hind YUSD/USD on $ 1.001. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aegis YUSD turukapitalisatsioon?
YUSD turukapitalisatsioon on $ 30.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YUSD ringlev varu?
YUSD ringlev varu on 30.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YUSD (ATH) hind?
YUSD saavutab ATH hinna summas 1.009 USD.
Mis oli kõigi aegade YUSD madalaim (ATL) hind?
YUSD nägi ATL hinda summas 0.960034 USD.
Milline on YUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas YUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
YUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YUSD hinna ennustust.
Aegis YUSD (YUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.