Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

Üksuse Aegis YUSD (YUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

YUSD kohalike valuutade suhtes

Aegis YUSD (YUSD) tokenoomika

Kui palju on Aegis YUSD (YUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas YUSD hind USD on 1.001 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YUSD/USD hind? $ 1.001 . Milline on Aegis YUSD turukapitalisatsioon? YUSD turukapitalisatsioon on $ 30.03M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YUSD ringlev varu? YUSD ringlev varu on 30.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YUSD (ATH) hind? YUSD saavutab ATH hinna summas 1.009 USD . Mis oli kõigi aegade YUSD madalaim (ATL) hind? YUSD nägi ATL hinda summas 0.960034 USD . Milline on YUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YUSD kauplemismaht on -- USD .

