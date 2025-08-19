Mis on Aegis (AGS)

Aegis is a scalable DeFi platform that solves this problem by giving users access to lending and unsecured borrowing services, based on their credit scores. An "Aegis Score" is then assigned to the individual users, which allows users to unlock corresponding capital loans in the crypto ecosystem. Aegis therefore plays the critical role of a capital bridge that gives users the ability to leverage and move liquidity seamlessly between fiat and crypto ecosystems.

Aegis hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aegis (AGS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aegis (AGS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aegis nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

AGS kohalike valuutade suhtes

Aegis (AGS) tokenoomika

Aegis (AGS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aegis (AGS) kohta Kui palju on Aegis (AGS) tänapäeval väärt? Reaalajas AGS hind USD on 0.00197503 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AGS/USD hind? $ 0.00197503 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AGS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aegis turukapitalisatsioon? AGS turukapitalisatsioon on $ 8.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AGS ringlev varu? AGS ringlev varu on 4.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGS (ATH) hind? AGS saavutab ATH hinna summas 1.48 USD . Mis oli kõigi aegade AGS madalaim (ATL) hind? AGS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AGS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AGS kauplemismaht on -- USD . Kas AGS sel aastal kõrgemale ka suundub? AGS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGS hinna ennustust

