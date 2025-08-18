Rohkem infot ADO

ADO Protocol logo

ADO Protocol hind (ADO)

Loendis mitteolevad

1 ADO/USD reaalajas hind:

$0.03061153
$0.03061153$0.03061153
-3.00%1D
mexc
USD
ADO Protocol (ADO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:01:22 (UTC+8)

ADO Protocol (ADO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03046205
$ 0.03046205$ 0.03046205
24 h madal
$ 0.03239092
$ 0.03239092$ 0.03239092
24 h kõrge

$ 0.03046205
$ 0.03046205$ 0.03046205

$ 0.03239092
$ 0.03239092$ 0.03239092

$ 0.033541
$ 0.033541$ 0.033541

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-2.92%

+0.13%

+0.13%

ADO Protocol (ADO) reaalajas hind on $0.03064676. Viimase 24 tunni jooksul ADO kaubeldud madalaim $ 0.03046205 ja kõrgeim $ 0.03239092 näitab aktiivset turu volatiivsust. ADOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.033541 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ADO muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -2.92% 24 tunni vältel +0.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ADO Protocol (ADO) – turuteave

$ 12.24M
$ 12.24M$ 12.24M

--
----

$ 27.84M
$ 27.84M$ 27.84M

400.00M
400.00M 400.00M

910,000,000.0
910,000,000.0 910,000,000.0

ADO Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 12.24M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ADO ringlev varu on 400.00M, mille koguvaru on 910000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.84M.

ADO Protocol (ADO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ADO Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.00092257476147931.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ADO Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0092205926.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ADO Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0868044254.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ADO Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00092257476147931-2.92%
30 päeva$ +0.0092205926+30.09%
60 päeva$ +0.0868044254+283.24%
90 päeva$ 0--

Mis on ADO Protocol (ADO)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ADO Protocol (ADO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ADO Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on ADO Protocol (ADO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ADO Protocol (ADO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ADO Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ADO Protocol hinna ennustust kohe!

ADO kohalike valuutade suhtes

ADO Protocol (ADO) tokenoomika

ADO Protocol (ADO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ADO Protocol (ADO) kohta

Kui palju on ADO Protocol (ADO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ADO hind USD on 0.03064676 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ADO/USD hind?
Praegune hind ADO/USD on $ 0.03064676. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ADO Protocol turukapitalisatsioon?
ADO turukapitalisatsioon on $ 12.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ADO ringlev varu?
ADO ringlev varu on 400.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ADO (ATH) hind?
ADO saavutab ATH hinna summas 0.033541 USD.
Mis oli kõigi aegade ADO madalaim (ATL) hind?
ADO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ADO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ADO kauplemismaht on -- USD.
Kas ADO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ADO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ADO hinna ennustust.
ADO Protocol (ADO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.