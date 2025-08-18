Mis on ADAMANT Messenger (ADM)

"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ADAMANT Messenger (ADM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ADAMANT Messenger hinna ennustus (USD)

Kui palju on ADAMANT Messenger (ADM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ADAMANT Messenger (ADM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ADAMANT Messenger nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ADAMANT Messenger hinna ennustust kohe!

ADM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ADAMANT Messenger (ADM) tokenoomika

ADAMANT Messenger (ADM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ADAMANT Messenger (ADM) kohta Kui palju on ADAMANT Messenger (ADM) tänapäeval väärt? Reaalajas ADM hind USD on 0.01583752 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ADM/USD hind? $ 0.01583752 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ADM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ADAMANT Messenger turukapitalisatsioon? ADM turukapitalisatsioon on $ 1.80M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ADM ringlev varu? ADM ringlev varu on 113.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ADM (ATH) hind? ADM saavutab ATH hinna summas 0.055126 USD . Mis oli kõigi aegade ADM madalaim (ATL) hind? ADM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ADM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ADM kauplemismaht on -- USD . Kas ADM sel aastal kõrgemale ka suundub? ADM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ADM hinna ennustust

ADAMANT Messenger (ADM) Olulised valdkonna uudised