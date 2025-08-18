ADAMANT Messenger hind (ADM)
ADAMANT Messenger (ADM) reaalajas hind on $0.01583752. Viimase 24 tunni jooksul ADM kaubeldud madalaim $ 0.01582809 ja kõrgeim $ 0.01593865 näitab aktiivset turu volatiivsust. ADMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.055126 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ADM muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -0.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ADAMANT Messenger praegune turukapitalisatsioon on $ 1.80M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ADM ringlev varu on 113.76M, mille koguvaru on 113763764.75. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.80M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse ADAMANT Messenger ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ADAMANT Messenger ja USD hinnamuutus $ -0.0017454229.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ADAMANT Messenger ja USD hinnamuutus $ -0.0050014428.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ADAMANT Messenger ja USD hinnamuutus $ -0.00866350498183473.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.06%
|30 päeva
|$ -0.0017454229
|-11.02%
|60 päeva
|$ -0.0050014428
|-31.57%
|90 päeva
|$ -0.00866350498183473
|-35.35%
"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "
