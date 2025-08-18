Rohkem infot ACTUAL

ACTUAL logo

ACTUAL hind (ACTUAL)

Loendis mitteolevad

1 ACTUAL/USD reaalajas hind:

--
----
-4.10%1D
USD
ACTUAL (ACTUAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:56:53 (UTC+8)

ACTUAL (ACTUAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01487331
$ 0.01487331$ 0.01487331

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.18%

-13.79%

-13.79%

ACTUAL (ACTUAL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ACTUAL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACTUALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01487331 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ACTUAL muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.18% 24 tunni vältel -13.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ACTUAL (ACTUAL) – turuteave

$ 62.96K
$ 62.96K$ 62.96K

--
----

$ 62.96K
$ 62.96K$ 62.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ACTUAL praegune turukapitalisatsioon on $ 62.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ACTUAL ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.96K.

ACTUAL (ACTUAL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ACTUAL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ACTUAL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ACTUAL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ACTUAL ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.18%
30 päeva$ 0-25.97%
60 päeva$ 0-30.55%
90 päeva$ 0--

Mis on ACTUAL (ACTUAL)

Actual.ai revolutionizes Web3 by combining cutting-edge AI with DeFi innovation. Powered by advanced DiT (Diffusion Transformer) technology and Human Portrait multimodal LLMs, Actual.ai creates hyper-realistic AI agents that elevate your DeFi experience. These agents analyze on-chain data, track market trends, and execute automated trades to optimize returns. They provide actionable insights by uncovering hidden opportunities in blockchain data, empowering you to make informed decisions. With customizable financial strategies, your AI assistant adapts to your goals, handling staking, lending, and yield farming efficiently. Beyond intelligence, these agents offer emotional support, blending human-like empathy with data-driven precision to guide you through the dynamic world of DeFi.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

ACTUAL hinna ennustus (USD)

Kui palju on ACTUAL (ACTUAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ACTUAL (ACTUAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ACTUAL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ACTUAL hinna ennustust kohe!

ACTUAL kohalike valuutade suhtes

ACTUAL (ACTUAL) tokenoomika

ACTUAL (ACTUAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACTUAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ACTUAL (ACTUAL) kohta

Kui palju on ACTUAL (ACTUAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas ACTUAL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ACTUAL/USD hind?
Praegune hind ACTUAL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ACTUAL turukapitalisatsioon?
ACTUAL turukapitalisatsioon on $ 62.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ACTUAL ringlev varu?
ACTUAL ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACTUAL (ATH) hind?
ACTUAL saavutab ATH hinna summas 0.01487331 USD.
Mis oli kõigi aegade ACTUAL madalaim (ATL) hind?
ACTUAL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ACTUAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ACTUAL kauplemismaht on -- USD.
Kas ACTUAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
ACTUAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ACTUAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:56:53 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.