Action Figure logo

Action Figure hind (FIGURE)

Loendis mitteolevad

1 FIGURE/USD reaalajas hind:

--
----
-11.80%1D
USD
Action Figure (FIGURE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:56:46 (UTC+8)

Action Figure (FIGURE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01045737
$ 0.01045737$ 0.01045737

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

-11.89%

-4.87%

-4.87%

Action Figure (FIGURE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FIGURE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FIGUREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01045737 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FIGURE muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, -11.89% 24 tunni vältel -4.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Action Figure (FIGURE) – turuteave

$ 75.51K
$ 75.51K$ 75.51K

--
----

$ 75.51K
$ 75.51K$ 75.51K

999.44M
999.44M 999.44M

999,444,361.357388
999,444,361.357388 999,444,361.357388

Action Figure praegune turukapitalisatsioon on $ 75.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FIGURE ringlev varu on 999.44M, mille koguvaru on 999444361.357388. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 75.51K.

Action Figure (FIGURE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Action Figure ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Action Figure ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Action Figure ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Action Figure ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-11.89%
30 päeva$ 0-26.56%
60 päeva$ 0-30.02%
90 päeva$ 0--

Mis on Action Figure (FIGURE)

Üksuse Action Figure (FIGURE) allikas

Ametlik veebisait

Action Figure hinna ennustus (USD)

Kui palju on Action Figure (FIGURE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Action Figure (FIGURE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Action Figure nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Action Figure hinna ennustust kohe!

FIGURE kohalike valuutade suhtes

Action Figure (FIGURE) tokenoomika

Action Figure (FIGURE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIGURE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Action Figure (FIGURE) kohta

Kui palju on Action Figure (FIGURE) tänapäeval väärt?
Reaalajas FIGURE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FIGURE/USD hind?
Praegune hind FIGURE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Action Figure turukapitalisatsioon?
FIGURE turukapitalisatsioon on $ 75.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FIGURE ringlev varu?
FIGURE ringlev varu on 999.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIGURE (ATH) hind?
FIGURE saavutab ATH hinna summas 0.01045737 USD.
Mis oli kõigi aegade FIGURE madalaim (ATL) hind?
FIGURE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FIGURE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FIGURE kauplemismaht on -- USD.
Kas FIGURE sel aastal kõrgemale ka suundub?
FIGURE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIGURE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.