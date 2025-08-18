Mis on ACHI INU (ACHI)

ACHI INU is a tribute token to the popular memecoin WIF, launched on Solana at the end of 2023. The dogwifhat’s name "Achi" was discovered by the Achi community in early 2024, after the original image posted in 2018 went viral in 2019. The intention of ACHI INU is to present a different aspect of the dogwifhat meme/narrative to the world. While WIF is a memecoin, ACHI strives to convey a deeper narrative through a distinct lens. The team's goal is to bridge the gap between web3 and retail users with their smart wallet offering a seamless, seedless, & frictionless buying experience realising early April.

Üksuse ACHI INU (ACHI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ACHI INU (ACHI) tokenoomika

ACHI INU (ACHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ACHI INU (ACHI) kohta Kui palju on ACHI INU (ACHI) tänapäeval väärt? Reaalajas ACHI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ACHI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ACHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ACHI INU turukapitalisatsioon? ACHI turukapitalisatsioon on $ 12,92K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ACHI ringlev varu? ACHI ringlev varu on 1,00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACHI (ATH) hind? ACHI saavutab ATH hinna summas 0,00497141 USD . Mis oli kõigi aegade ACHI madalaim (ATL) hind? ACHI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ACHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ACHI kauplemismaht on -- USD . Kas ACHI sel aastal kõrgemale ka suundub? ACHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ACHI hinna ennustust

