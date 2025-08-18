Ace Data Cloud hind ($ACE)
-0.19%
-5.79%
-20.48%
-20.48%
Ace Data Cloud ($ACE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $ACE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $ACEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00267614 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on $ACE muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -5.79% 24 tunni vältel -20.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ace Data Cloud praegune turukapitalisatsioon on $ 69.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $ACE ringlev varu on 953.89M, mille koguvaru on 999814115.278753. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 73.09K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Ace Data Cloud ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ace Data Cloud ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ace Data Cloud ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ace Data Cloud ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.79%
|30 päeva
|$ 0
|-46.99%
|60 päeva
|$ 0
|-81.71%
|90 päeva
|$ 0
|--
The Ace Data Cloud platform is a global SaaS service provider that offers stable and comprehensive digital services for both enterprises and individuals. For enterprises and developers, the Ace Data Cloud platform provides a range of API services, such as popular AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), HTTP proxies (such as mobile cellular proxies, residential proxies, global proxies), datasets, and more. You can view all services and integration documentation at https://platform.acedata.cloud/. For individuals, the Ace Data Cloud platform offers a one-stop, user-friendly interface for the above functions, such as AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), compatible with both desktop and mobile. It also provides out-of-the-box login authorization (such as WeChat, Google, GitHub login) and payment functions; you can view and experience all features at https://hub.acedata.cloud/. Additionally, the Ace Data Cloud platform has open-sourced all the source code of the above UI - Nexior - https://github.com/AceDataCloud/Nexior. Based on Nexior, anyone can build their own one-stop AI platform in minutes and sell it for profit.
Kui palju on Ace Data Cloud ($ACE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ace Data Cloud ($ACE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ace Data Cloud nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Ace Data Cloud hinna ennustust kohe!
Ace Data Cloud ($ACE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $ACE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
