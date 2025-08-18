Rohkem infot ABTC

ABTC Hinnainfo

ABTC Ametlik veebisait

ABTC Tokenoomika

ABTC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

aBTC logo

aBTC hind (ABTC)

Loendis mitteolevad

1 ABTC/USD reaalajas hind:

$114,082
$114,082$114,082
-2.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
aBTC (ABTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:00:43 (UTC+8)

aBTC (ABTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 114,082
$ 114,082$ 114,082
24 h madal
$ 118,684
$ 118,684$ 118,684
24 h kõrge

$ 114,082
$ 114,082$ 114,082

$ 118,684
$ 118,684$ 118,684

$ 124,279
$ 124,279$ 124,279

$ 60,786
$ 60,786$ 60,786

0.00%

-2.75%

-4.36%

-4.36%

aBTC (ABTC) reaalajas hind on $114,082. Viimase 24 tunni jooksul ABTC kaubeldud madalaim $ 114,082 ja kõrgeim $ 118,684 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 124,279 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 60,786.

Lüliajalise tootluse osas on ABTC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.75% 24 tunni vältel -4.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

aBTC (ABTC) – turuteave

$ 278.57M
$ 278.57M$ 278.57M

--
----

$ 316.51K
$ 316.51K$ 316.51K

2.46K
2.46K 2.46K

2.7763310792
2.7763310792 2.7763310792

aBTC praegune turukapitalisatsioon on $ 278.57M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ABTC ringlev varu on 2.46K, mille koguvaru on 2.7763310792. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 316.51K.

aBTC (ABTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse aBTC ja USD hinnamuutus $ -3,232.4571850894.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse aBTC ja USD hinnamuutus $ -3,919.0931706000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse aBTC ja USD hinnamuutus $ +10,260.0331192000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse aBTC ja USD hinnamuutus $ +7,103.71440994808.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -3,232.4571850894-2.75%
30 päeva$ -3,919.0931706000-3.43%
60 päeva$ +10,260.0331192000+8.99%
90 päeva$ +7,103.71440994808+6.64%

Mis on aBTC (ABTC)

Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: 1) Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points 2) Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% 3) Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse aBTC (ABTC) allikas

Ametlik veebisait

aBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on aBTC (ABTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie aBTC (ABTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida aBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake aBTC hinna ennustust kohe!

ABTC kohalike valuutade suhtes

aBTC (ABTC) tokenoomika

aBTC (ABTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse aBTC (ABTC) kohta

Kui palju on aBTC (ABTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas ABTC hind USD on 114,082 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ABTC/USD hind?
Praegune hind ABTC/USD on $ 114,082. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on aBTC turukapitalisatsioon?
ABTC turukapitalisatsioon on $ 278.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ABTC ringlev varu?
ABTC ringlev varu on 2.46K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABTC (ATH) hind?
ABTC saavutab ATH hinna summas 124,279 USD.
Mis oli kõigi aegade ABTC madalaim (ATL) hind?
ABTC nägi ATL hinda summas 60,786 USD.
Milline on ABTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ABTC kauplemismaht on -- USD.
Kas ABTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
ABTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ABTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:00:43 (UTC+8)

aBTC (ABTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.