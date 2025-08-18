Mis on aBTC (ABTC)

Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: 1) Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points 2) Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% 3) Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse aBTC (ABTC) allikas Ametlik veebisait

aBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on aBTC (ABTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie aBTC (ABTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida aBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake aBTC hinna ennustust kohe!

ABTC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

aBTC (ABTC) tokenoomika

aBTC (ABTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ABTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse aBTC (ABTC) kohta Kui palju on aBTC (ABTC) tänapäeval väärt? Reaalajas ABTC hind USD on 114,082 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ABTC/USD hind? $ 114,082 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ABTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on aBTC turukapitalisatsioon? ABTC turukapitalisatsioon on $ 278.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ABTC ringlev varu? ABTC ringlev varu on 2.46K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ABTC (ATH) hind? ABTC saavutab ATH hinna summas 124,279 USD . Mis oli kõigi aegade ABTC madalaim (ATL) hind? ABTC nägi ATL hinda summas 60,786 USD . Milline on ABTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ABTC kauplemismaht on -- USD . Kas ABTC sel aastal kõrgemale ka suundub? ABTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ABTC hinna ennustust

aBTC (ABTC) Olulised valdkonna uudised