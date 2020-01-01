Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) teave Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would. Ametlik veebisait: https://dinero.xyz/ Ostke ABSETH kohe!

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Koguvaru: $ 272.53 $ 272.53 $ 272.53 Ringlev varu: $ 272.53 $ 272.53 $ 272.53 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,823.07 $ 4,823.07 $ 4,823.07 Kõigi aegade madalaim: $ 1,376.28 $ 1,376.28 $ 1,376.28 Praegune hind: $ 4,246.38 $ 4,246.38 $ 4,246.38 Lisateave Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) hinna kohta

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ABSETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ABSETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ABSETH tokeni tokenoomikat, avastage ABSETH tokeni reaalajas hinda!

ABSETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ABSETH võiks suunduda? Meie ABSETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ABSETH tokeni hinna ennustust kohe!

